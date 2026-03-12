一時1ドル＝159円台前半を付けた円相場を示すモニター＝12日午後、東京都港区の外為どっとコム12日の東京外国為替市場で円相場は対ドルで下落し、一時約2カ月ぶりの円安ドル高水準となる1ドル＝159円台前半を付けた。中東情勢を巡る地政学リスクの高まりから、投資家が資産を基軸通貨のドルに移す「有事のドル買い」が優勢となった。東京市場では株式と債券も売られ、トリプル安の展開となった。円相場の午後5時現在は前日比56