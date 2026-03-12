東京・渋谷のNHK放送センターNHKは12日、受信契約を結んでいるのに長期にわたって受信料を支払っていない北海道と福岡県のホテル運営会社にそれぞれ約850万円と約1370万円の支払いを求め、札幌、福岡地裁に同日提訴したと発表した。未収の事業所に対する提訴は7年ぶり。NHKによると、北海道のホテルでは8年8カ月にわたり客室のテレビなど66件の契約について約850万円が未納に。福岡県のホテルでも同様に6年5カ月にわたり147件