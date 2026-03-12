天皇陛下、皇后さま宮内庁は12日、天皇、皇后両陛下が6月中旬から下旬にかけてオランダとベルギーを国賓として公式訪問される方向で調整していると明らかにした。皇室は両国の王室と長年にわたる親交があり、日本とベルギーは今年、外交関係樹立160周年となる。即位以来、両国から度重ねて招待があったという。木原稔官房長官は12日の記者会見で「両国とは幅広い分野で協力関係を進展させてきた。皇室と両国王室の交流は、友好