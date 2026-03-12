◇オープン戦広島4―0DeNA（2026年3月12日横浜）広島・中村奨成が豪快な一発で敵地のスタンドを沸かせた。0―0の3回2死一塁で、DeNA・竹田の直球を捉えて左翼スタンドへ。先制のオープン戦1号2ランに「「高く上がったので、入るとは思わなかった」と振り返った。そんな一発より中村奨が喜んだのは初回1死での二塁打。同じく直球を逆方向の右中間へ運び「自分はホームランバッターじゃない。右中間を抜いた二塁打は最高