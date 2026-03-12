埼玉県の病院で抗がん剤の注射後に患者が死亡した問題。今後、警察が調べるという事態になっているわけですが、元埼玉県警の佐々木成三さんと見ていきます。青井実キャスター：本当に信じられないことが立て続けに起きたわけですよね？元埼玉県警・佐々木成三さん：最悪な結果が出た以上、警察が認知したのは被害届うんぬん関係なく、この事実を明らかにしなければいけません。その中で、かなり慎重な捜査が行われると思います。今