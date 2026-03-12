WBC(ワールドベースボールクラシック)は日本時間12日に1次ラウンド全ての試合が終了しました。最後の試合まで進出チームが決まらないプールがあるなど数々の劇的ドラマが繰り広げられました。【アメリカが一次予選敗退の危機】スター集団で固められた優勝候補のアメリカ。MVPのアーロン・ジャッジ選手や60本塁打のカル・ローリー選手、カイル・シュワーバー選手やサイ・ヤング賞のポール・スキーンズ選手とタリック・スクーバル投