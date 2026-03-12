12日の石川県内は晴れ間が広がったものの、風が冷たく感じる一日でした。こうした中、金沢市の兼六園周辺では花見シーズンに向けた準備が進められています。12日、兼六園に向かう紺屋坂では…清水 りか 記者：「こちらでは、もうすぐ迎える花見 シーズンに向けて、朝からぼんぼりの設置作業が行われています」花見を彩る恒例のぼんぼり。 この日から設置が始まり、約70基が兼六園周辺を春へと誘います。近くの店の