大河内 陽太 アナウンサー：ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす13日、あさって14日はくもりですが、15日・日曜日からは晴れの日が続くでしょう。来週18日・水曜日以降は気温が平年並み近くに戻るでしょう。気象台の13日の予報です。 小野：きのう11日まで付いていた“雪か雨”のマークが消えましたが、所によって雨の可能