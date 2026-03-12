【モデルプレス＝2026/03/12】元モーニング娘。の田中れいなが3月12日、自身のInstagramを更新。リラックスショットを公開し、話題を集めている。【写真】1児の母・36歳元モー娘。「すっぴん？」癖強寝方の子どもとの朝ショット◆田中れいな、子どもの“寝方”エピソード公開田中は朝の挨拶と共に「私の顔の上に足置いて安心するのか 熟睡しております」と、子どもが自身の顔の上に足を置いたまま眠っているという、ユニークで微笑