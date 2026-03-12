adieuが、通算5枚目となるEP『adieu 5』を4月22日にリリースすることを発表した。本作は、前作アルバム『adieu 4』以降の時間の中で生まれた楽曲を中心に構成される作品になるという。“adieu is adieu（私は私）”という存在証明、そして夜の狭間、美しさの中にある毒を表現した全6曲入り。限定盤には、＜adieu LIVE 2024mare -冬のあまやどり-＞を高画質で完全収録する。初回生産限定盤通常盤なお、5月30日には神奈川・KT Zepp