【モデルプレス＝2026/03/12】timeleszの寺西拓人が3月11日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた際の様子を公開した。【写真】timelesz新メン「濡れ髪がセクシー」リムレスメガネ姿でUSJ降臨◆寺西拓人、USJ満喫ショット披露寺西は「USJ」と記し、パーク内で撮影した写真を複数枚投稿。人気ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」の世界観を表現したアトラクションを背にした写真では、フチなしのリム