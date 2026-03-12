NEEが、4月2日より放送されるTVアニメ『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』のオープニングテーマに新曲「正気の沙汰」が起用されたことを発表した。なお、本楽曲は4月1日に配信リリースされる。TVアニメ『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』は、Eランク冒険者のルードが、仲間の裏切りで遭難した際、禁忌の「魔物の肉」を喰らい隠された能力を覚醒させる物語。当アニメのオープニングテーマ