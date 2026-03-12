ミュージカル『ミー＆マイガール』が、主人公・ビル役の三浦宏規、ヒロイン・サリー役の上白石萌音ほか新キャストを迎え、東宝製作版として約17年ぶりに再上演を果たすことが決定。12月にEX THEATER ARIAKEで開幕し、2027年1月〜2月にかけて博多座、梅田芸術劇場にて上演される。【動画】『ミー＆マイガール』三浦宏規＆上白石萌音からコメントムービー到着！1937年にロンドンで初演、『マイ・フェア・レディ』の逆転版とも言