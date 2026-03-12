羊文学が、2025年に開催した日本武道館公演を収録し、3月29日に全国47都道府県・66館の映画館で一斉上映するライブフィルム『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館』（劇場版5.1ch）の3月29日上映分のチケット一般発売が本日よりスタートした。本日、チケット発売に合わせて日本武道館公演の劇場版トレイラー映像が初公開された。さらに、3月25日、29日の上映当日の入場者プレゼントと