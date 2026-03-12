ＪＲＡは３月１２日、２５年のレディスプレリュード・Ｊｐｎ２を勝ったビヨンドザヴァレー（牝６歳、栗東・橋口慎介厩舎、父イスラボニータ）が同日付けで競走馬登録を抹消したと発表した。今後は繁殖入りする予定だが、けい養先は未定となっている。同馬は２２年の１０月にデビューし、芝のマイル戦を中心に活躍。初めての重賞挑戦となった２４年のターコイズＳで２着と好走した。２５年のレディスプレリュードは初のダートへ