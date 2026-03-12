名古屋市の広沢一郎市長は12日、名古屋駅周辺のまちづくりの方向性についてJR東海や名鉄などと協議する会議体を4月中に設置する方針を明らかにしました。 この会議体には名古屋市のほか、JR東海と名鉄が参加する意思を示しています。 リニア中央新幹線の開業時期の変更や名古屋駅周辺の再開発計画の見直しを受け、今後のまちづくりの方向性を話し合います。 広沢市長は「市民からこれから名古屋駅はどうなっていくん