メ～テレ（名古屋テレビ） 12日午後5時ごろ、名古屋市北区の住宅で火事がありました。 現場は名古屋高速の西側で、地下鉄名城線黒川駅の北側にある住宅やビルなどが並ぶエリアです。 消防によりますと、12日午後5時ごろ、北区黒川本通で「住宅から火が出ている」と近くに住む人から消防に通報が相次ぎました。 住宅から炎と黒煙が上がり、消防車など17台が出て消火活動が行われ、午後6時50分ごろにほぼ消し止められ