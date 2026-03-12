イラン情勢の緊迫化に伴う原油価格高騰の波が、山形県内ガソリン事情にも押し寄せています。山形市内のガソリンスタンドでは、13日からの大幅な値上げを見越して給油に訪れる多くの人の姿が見られました。中川悠アナウンサー「こちらのガソリンスタンド、会員価格で154円この時間も続々と車が入ってきていて、ガソリンスタンド内ではお店の方による誘導も行われています」山形市内のあるガソリンスタンドで、12日の営業開始