ENEOS公式アプリのXアカウントが12日更新され、11日午後6時から深夜にかけてかアクセス集中の影響でアプリ接続や決済サービスがつながりにくい、利用できない事象が発生したと発表した。現在は利用できるという。高市早苗首相は11日、政府が石油備蓄を16日にも放出すると表明していた。【写真】「ご不安を抱かれている中で…」公式アプリが一時利用できない状態となったENEOSの投稿投稿では「【お詫び】」と書き出し、「昨日3