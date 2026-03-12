『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）の特別上映版記念物販を一部の劇場にて13日より販売されることが発表された。【画像】デザインが良い！販売される『鬼滅の刃』新グッズたち販売されるものは、冨岡義勇全方位コレクション缶バッジ、マナー講座イラスト宇髄天元ウォールステッカー、コレクションフェイスカード（ランダム）、メタリッククリアファイル（全3種）、デフォルメポストカード