◇オープン戦広島4―0DeNA（2026年3月12日横浜）2番手で登板した広島・岡本駿が完璧な投球を披露した。6回にマウンドに上がり、9回までの4イニングを打者12人で抑えるパーフェクト投球。12アウトのうち8つが内野ゴロと低めへの制球も冴えた。「直球は抜けることもあったが、強さが出ていてよかった。ローテーション入りをつかみたい」。昨季はリリーフで41試合に登板した2年目右腕。前回登板の2月21日のDeNA戦は4回6