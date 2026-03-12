〈「娘のいない誕生日やクリスマス、受け入れられなかった」津波でうばわれた小4長女の命…50歳の父が涙ながらに語る「本当につらかったこと」〉から続く「ばっぱ（お婆さん、東北の方言）の手を放せ！」。あの日、一緒に逃げようと握っていた92歳の女性の手を振りほどき、迫り来る津波からギリギリで逃げた夫妻がいる。【画像】がれきの下から唸り声、全身が紫色になった裸の男性…被災夫婦が目にした“おぞましい光景”福島県