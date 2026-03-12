映画配給会社のアニープラネットからの発表です。【映像】アニープラネットからのお知らせ「株式会社アニープラネット 解散のお知らせいつも弊社のホームページをご覧くださいましてありがとうございます。このたび弊社は3月末をもちまして、業務活動を休止することにいたしました。本サイトも閉鎖となります。長い間のご高覧に心より感謝申し上げます。皆様のご健勝を心からお祈り申し上げます」アニープラネットのホームペー