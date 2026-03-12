◇オープン戦広島4―0DeNA（2026年3月12日横浜）プロ6年目で先発転向を目指す広島・栗林が安定感抜群の投球。開幕ローテーション入りに前進した。5回57球を投げて5安打5奪三振で無失点。0四死球と制球も安定した好投に「結果が出て安心している」と振り返った。初回は先頭・三森、筒香を連続三振に仕留めるなど3者凡退の立ち上がり。「リリーフと同じように、一人一人という気持ち」でテンポ良くアウトを重ねた。5回