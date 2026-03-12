実務者会議の議論で想定される主な課題、論点政府、与野党4党は12日、給付付き税額控除や消費税減税について話し合う「社会保障国民会議」に関し、傘下に設けられた実務者会議の初会合を国会で開き、制度の詳細についての議論を始めた。夏前の中間取りまとめに向け、集中的に検討を進める。消費税減税は給付付き税額控除導入までのつなぎと位置付けられている。この日は自民、日本維新の会、国民民主、チームみらいの4党の実務