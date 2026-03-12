野球日本代表・侍ジャパンは決戦の地・マイアミに到着。日本時間12日は時差ぼけ対策を兼ねた調整日とされ、野手10名が快晴の下で汗を流しました。練習を終えてグラウンドをあとにする選手たちの中で、足を止めて取材に応じた鈴木選手。現在の状態については「時差ぼけぐらいで、体調自体は大丈夫です」と語ります。さらに準々決勝に向けても「どの相手が来てもやることは変わらないので、自分たちにできることをしっかりと頑張りた