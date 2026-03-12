名古屋市東区の工事現場で見つかった不発弾（同市提供）名古屋市は12日、東区葵1丁目の工事現場で不発弾が見つかったと発表した。起爆装置の信管は保護されており、衝撃が加えられなければ爆発の危険性はないという。現場は小学校やマンションがある地区で、処理の方法や日程を調整する。市によると、12日午前8時半ごろ、マンションの基礎工事中に作業員が発見した。米国製の焼夷弾で全長約1.2メートル、重さ250キロ。名古屋