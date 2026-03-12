◇オープン戦DeNA0―4広島（2026年3月12日横浜）DeNA・山崎康晃が0―4の9回に登板。2三振を含む3者凡退に抑えた。先頭の代打・渡辺を直球で空振り三振。続く菊池は左飛、最後は佐藤を直球で見逃し三振に仕留めた。守護神として通算232セーブをマークも、昨季は17試合の登板でわずか1セーブ。復権を目指し「まだまだできることはある。出力はもっと出る気配があるので、上げていきたい」と力を込めた。