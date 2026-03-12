賃上げ要求のゼロ回答を受けて、愛知県内の7つの病院でストライキが行われました。 【写真を見る】愛知県内7病院で労働組合がストライキ 賃上げ1万5000円要求へのゼロ回答で待遇改善訴え ｢これ以上頑張り切れない…｣ （医療従事者）「人手がない中で『これ以上頑張り切れない、退職も考えている』という若い職員の声を聞くたびに、胸が痛い思いをしている」 愛知県内の病院や介護・福祉施設の労働組合「愛知県医労連」はきょう