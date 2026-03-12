日産自動車は、アメリカのライドシェア大手「ウーバー」と協業し、今年後半に東京で自動運転タクシーの運行を目指すと発表しました。【映像】イヴァン・エスピノーサ社長「確かな信頼性をもって前進可能になる」日産自動車イヴァン・エスピノーサ社長「コラボレーションこそがイノベーションを加速させていく鍵であり、このパートナーシップによりスピードと確かな信頼性をもって前進可能になる」自動運転タクシーには、日産の