日本近海に日米の巨艦が集結アメリカ海軍並びに在日米軍司令部は2026年3月10日、日米共同訓練「アイアン・フィスト26」において、日米の大型艦艇による編隊航行を実施したと発表しました。【写真】これが空母ゼロの日米連合艦隊です訓練が行われたのは3月1日。アメリカ海軍からは強襲揚陸艦「トリポリ」とドック型輸送揚陸艦「ニューオリンズ」が参加しました。一方の海上自衛隊からは、護衛艦「いせ」と輸送艦「おおすみ」が