パパさんとママさんの結婚式で、愛犬がリングドッグに挑戦したら…？微笑ましいハプニングと素敵な結末が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万7000回再生を突破しています。 【動画：小さなチワワが『結婚式でリングドッグに挑戦した』結果→パパとママを見つけられなくて…まさかのハプニング】 愛犬がリングドッグに挑戦 YouTubeチャンネル「うにちゅーぶ」に投稿されたのは、チワワの「うに」ちゃんがパパさんとママさ