ガンバ大阪は３月12日、フィリップ・マックスが完全移籍で加入すると発表した。現在32歳のDFは、これまでドイツのシャルケやカールスルーエ、アウクスブルクでプレー。2020年にオランダのPSVに移籍し、日本代表のMF堂安律と共闘した。23年にドイツのフランクフルトへレンタル加入し、その後に完全移籍に移行した。24年からギリシャのパナシナイコスに所属していたが、26年１月に退団していた。 ドイツ代表歴もあるニュ