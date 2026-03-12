電機メーカー・シャープ公式X（旧Twitter）は3月11日、投稿を更新。東日本大震災に関する投稿に厳しい声が相次いでいます。【投稿】シャープ公式Xの投稿に厳しい声が集まる「中の人変わった？」同アカウントは「2万人が亡くなった出来事として、15年前の震災を想像しなおしています」と投稿。震災から15年の節目に言及した内容でしたが、表現を巡りSNS上で批判の声が上がりました。コメントでは、「日本人として許せない」「公式が