石川県在住の30代女性・シンママさんは2人の男の子を育てる母親。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉息子たちにはこんな大人になってほしいと思う、理想像があるという。それは、数年前に同じで電車に乗っていた人たちで......。＜シンママさんからのおたより＞数年前に5歳の長男と3歳の次男をつれて旅行にいきました。息子たちは電車が大好きだったので