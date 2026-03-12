『そのうちプラン』この記事の画像を見る『じゃあ君が好き』ヨシタケシンスケの初期スケッチ集が「復刻祭」と称して2冊同時に刊行される。赤ちゃんっぽいスケッチを集めた『そのうちプラン』（ちくま文庫）と恋愛っぽいものを集めた『じゃあ君が好き』（ちくま文庫）。あいかわらず、タイトルが秀逸だ。だいたいのことにおいて「そのうちね」と言ったことは実現しないし、「じゃあ好き」なんて言われて喜ぶ人はあんまりいない。