DCスタジオによる最新作『スーパーガール』が、6月26日に日米同時公開されることが発表された。あわせて、日本語吹替キャストと日本版特報映像も解禁された。【動画】永瀬のナレーション入り日本版特報映像もDCスタジオ共同CEOのジェームズ・ガンが再構築を進めるDCユニバース（DCU）は、昨年公開された『スーパーマン』が世界興行収入約6.1億ドル（約950億円）を突破するヒットを記録。日本でも興行収入10億円を超え、シリー