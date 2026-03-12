「まずは皆さま方にお詫びを申し上げたい。本当に申し訳ございませんでした」【写真】“密会現場”となった松本大臣の議員会館の自室と12日、衆議院の予算委員会で陳謝したのは松本洋平文部科学相。大臣就任以前に、既婚女性と不倫関係にあったと週刊誌に報じられた。記事では、衆議院議員会館の自身の事務所に女性を招き入れていたとも伝えられた。高市首相は続投を指示松本氏は報道について謝罪したものの、詳細な説明は避け