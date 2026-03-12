日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN新世界」の公式サイトが12日、更新され、投票に関する注意喚起を行った。「【重要なお知らせ】投票に関する注意喚起」と題してサイトを更新。「現在、SNS上にて『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の投票に関連し、金銭のやり取りを伴う“投票枠の売買”の投稿が確認されております」と報告し、「本番組における投票は、お一人様一