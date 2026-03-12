「ABAJ国際稀覯本フェア」に出品される「寝覚物語絵巻」の一部とみられる断片。細かな金銀の箔で描かれた雲のような模様が見える＝12日午後、東京都内平安時代の王朝物語「寝覚物語」を描いた「寝覚物語絵巻」のものとみられる断片が見つかったことが12日、分かった。物語を文章で記した「詞書」9行分で、国宝に指定されている大和文華館（奈良市）所蔵の同絵巻（平安後期）の一部だったと考えられるという。絵巻には現存の「