提携を発表し、写真に納まるJR西日本の蔵原潮専務執行役員（左）とJPユニバースの田畑端代表取締役＝12日午後、東京都千代田区JR西日本は12日、東京のゲーム会社「JPUNIVERSE（ユニバース）」と提携したと発表した。JPユニバースは2026年内に架空の鳥取県を舞台にしたゲーム「竜宮国」を配信する予定で、JR西は発行するICカードの利用履歴データとの連携などにより、地域創生につなげる狙い。JR西によると、ICOCA（イコカ）