１２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比７７８円７７銭（１・６３％）安の４万７０２４円５３銭だった。３日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、８割超にあたる２８３銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、５７２円４１銭（１・０４％）安の５万４４５２円９６銭だった。原油価格の高騰による物価高や景気悪化の懸念が意識され、両指数ともに１％を超える下げ