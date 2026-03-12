アイドルグループ「SnowMan」のコンサートチケットなどを不正に転売したとして、イベント会社がいわゆる「転売ヤー」に約2300万円の賠償を求めて提訴しました。コンサートを主催するイベント会社の代理人弁護士によりますと、都内の男性は「STARTO ENTERTAINMENT」に所属するアイドル「SnowMan」のチケットなどをインターネットサイトを通じて不正に転売していたということです。イベント会社は、男性に約2300万円の損害賠償を求め