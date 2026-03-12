募金を呼びかける子どもたちやクラブスタッフ＝１１日、ＪＲ武蔵溝ノ口駅周辺「支援はブームじゃない」を合言葉に、東日本大震災の被災地支援を続けるサッカーのＪ１川崎フロンターレが１１日夜、ＪＲ武蔵溝ノ口駅周辺で、募金活動を行った。アカデミー所属の子どもたちや川崎とベガルタ仙台の両サポーター、クラブスタッフら１２２人が協力を呼びかけ、４４万２５８５円が寄せられた。川崎が２０１１年に立ち上げた被災地復興