年を重ねても脳を劣化させない秘訣は何か。脳内科医の加藤俊徳さんは「『極端に左脳化した脳』になると脳は劣化する。同じように、スポーツがよくできる人は、勉強はしなくてもいいという見方もアウトだ」という――。※本稿は、加藤俊徳『脳は右から若返る』（大和書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／xijian※写真はイメージです■100年生きるための「脳の学校」が必要これまでは人