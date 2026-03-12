2026年の中学入試にはどのような傾向があったのか。プロ家庭教師集団名門指導会代表の西村則康さんは「昨今の入試問題は、これまでどのような学習をしてきたのかという学びの姿勢を見るようになっている。親は各学校の2026年の問題を見て、解いてみてほしい」という――。写真＝iStock.com／kohei_hara※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kohei_hara■「社会は暗記科目」は過去の話首都圏の中学受験ブームが続いている。低