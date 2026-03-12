会社の経営層への提案を通りやすくする方法はあるのか。組織人事コンサルタントの浜岡範光さんは「いかに企画を通すかを目的にしないでほしい。経営陣が存分に議論をして、ベストな意思決定ができる材料を準備して提示することが大切だ」という――。※本稿は、浜岡範光『圧倒的成果を生む 人事施策の考え方』（テオリア）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／west※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／west■「会