アサヒ飲料は3月12日に2026年の事業方針説明会を実施。業界のリーディングカンパニーとして、100年のワクワクと笑顔を消費者に届けるために、2026年は既存ブランドの進化と特別な飲料体験を創出するための新商品の展開に力を注ぐという。新商品の「泡 MATCHA」○泡立つ無糖抹茶や“コーヒー豆を使わない”未来のコーヒーが登場既存ブランドとは異なる新商品として今回発表されたのは以下の3商品。どれも斬新なアイデアで、消費者に