お金持ちになる人はどこが違うのか。投資家や経営者の事例に詳しいライターの中野タツヤさんは「現在の価値で約5000億円を稼いだ19世紀の女性投資家、ヘティ・グリーンの事例が参考になる。彼女のスタイルは、『世界一の投資家』として知られるウォーレン・バフェット氏ともよく似ている」という――。写真＝iStock.com／Pineapple Studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Pineapple Studio■天才投資家の「共通点」ウォ