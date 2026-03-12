準々決勝からは投球制限も80球に緩和、山本由伸が挑む“負けられない”一戦第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドが11日（日本時間12日）に終了し、準々決勝の対戦カードが出揃った。プールCを1位通過した日本代表「侍ジャパン」は、14日（同15日）にベネズエラと激突する。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のジョニー・フローレスJr.記者は、全勝で勝ち上がった日本にとってこの一戦が「最大